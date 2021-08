Gâvres Fort de Porh Puns Gâvres, Morbihan Visite guidée du fort de Porh Puns Fort de Porh Puns Gâvres Catégories d’évènement: Gâvres

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

**Les secrets du fort de Porh Puns** A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le syndicat mixte propose 4 visites guidées gratuites du fort de Porh Puns à Gâvres. Une guide conférencière accompagera les visiteurs à travers les extérieurs et les salles intérieures du fort pour vous faire découvrir tous les secrets de cet édifice du 17e siècle. Cette visite est l’occasion de découvrir cet ancien site militaire en le replaçant dans le temps et dans l’espace. Elle permet aussi d’assouvir notre curiosité dans une déambulation à l’intérieur du fort, fermé habituellement au public. Enfin, elle offre la possibilité d’un magnifique point de vue de la presqu’île de Quiberon à Ploemeur. [►gavres-quiberon.fr](https://gavres-quiberon.fr/)

Réservation obligatoire par téléphone (25/30 places)

Accompagné par une guide conférencière, découvrez cet ancien site militaire en le replaçant dans le temps et l'espace. Fort de Porh Puns Porh Puns, 56680 Gâvres

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:15:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:15:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:15:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:15:00

