Fontenay-sous-Bois Fort de Nogent Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne Visite guidée du fort de Nogent Fort de Nogent Fontenay-sous-Bois Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois

Val-de-Marne

Visite guidée du fort de Nogent Fort de Nogent, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Fontenay-sous-Bois. Visite guidée du fort de Nogent

Fort de Nogent, le samedi 18 septembre à 11:00

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le fort de Nogent ouvrira ses portes aux visiteurs le samedi 18 septembre 2021. Tous les visiteurs seront accueillis devant l’entrée du fort puis dirigés après filtrage vers « la salle candidats » sous le porche d’entrée. Pour faire patienter les visiteurs, une présentation de la Légion étrangère ainsi qu’une projection de reportages sur la Légion seront proposées en continu. Lorsqu’un volume suffisant pour constituer un groupe sera atteint, ce dernier sera dirigé vers la salle annexe où une présentation sera effectuée par un cadre avant une visite encadrée du fort. Un passage à la boutique Légion sera possible

Aucune visite libre ne sera acceptée Pièce d’identité obligatoire Dernières admissions pour les visites à 16h00.

Le Fort de Nogent héritage historique et culturel que les légionnaires du Groupement de Recrutement de la Légion étrangère pourront faire découvrir durant cette journée Européenne du Patrimoine Fort de Nogent Boulevard du 25-août-1944 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne Étiquettes évènement : Autres Lieu Fort de Nogent Adresse Boulevard du 25-août-1944 94120 Fontenay-sous-Bois Ville Fontenay-sous-Bois lieuville Fort de Nogent Fontenay-sous-Bois