Bibliothèque municipale Condorcet, le samedi 18 septembre à 10:00

La bibliothèque fut fondée en 1850 sous l’administration de M. Lechevrel, maire de Montivilliers de 1843 à 1870. C’est Charles Blanchet, érudit local, qui en fût le premier bibliothécaire. On lui doit la constitution d’un premier fonds tiré de ses archives personnelles et l’acquisition de manuscrits et de livres d’heures. Grâce à des dons d’érudits et collectionneurs, la bibliothèque compte aujourd’hui une cinquantaine de manuscrits, de nombreux documents iconographiques et environ 7 000 livres anciens des XVII et XVIIIème siècles. La bibliothèque de Montivilliers possède un fonds d’archives important. Provenant de l’abbaye, il couvre la période de l’Ancien Régime à la Révolution.

Accès limité à 10 personnes – Réservation obligatoire

Départ des visites guidées non déterminé

Bibliothèque municipale Condorcet 50 rue Léon Gambetta, 76290 Montivilliers Montivilliers Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00