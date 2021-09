Oudon Château médiéval d'Oudon Loire-Atlantique, Oudon Visite guidée du donjon du château médiéval d’Oudon Château médiéval d’Oudon Oudon Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château médiéval d’Oudon

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, redécouvrez l’histoire du Château Médiéval d’Oudon. Le guide vous accompagnera pour une visite guidée du donjon. L’occasion idéale d’en apprendre un peu plus sur l’histoire et l’architecture du lieu. Un moment à partager en famille ou entre amis.

Tarif adulte 5,80 €, enfant 4-14 ans 4,20 €. Réservation obligatoire.

