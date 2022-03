VISITE GUIDEE DU DONJON Donjon de Rouen Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Accompagné d’un guide conférencier, le visiteur découvre l’Histoire de ce monument historique, emblématique de Rouen : depuis sa construction sur des vestiges Gallo-romains jusqu’à son rôle stratégique durant la Guerre de Cent ans. Le public découvre ainsi les secrets de ce lieu, et même sa dalle en béton au 3e étage construite par les Allemands durant la 2nd guerre mondiale pour faire de la tour un bunker.

Chaque samedi et dimanche à 15h – Durée 1h 6€ / pers. – Sur réservation

Donjon de Rouen Rue Bouvreuil, Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime

