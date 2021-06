Chambois Château d'Avrilly Chambois, Eure Visite guidée du Donjon d’Avrilly Château d’Avrilly Chambois Catégories d’évènement: Chambois

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Pour les Journées Européeennes du Patrimoine, le Donjon d’Avrilly ouvre ses portes aux visiteurs. Nous vous accueillons en groupe ou individuellement pour une visite commentée de la motte féodale. Le Donjon d’Avrilly est une forteresse emblématique de l’architecture militaire normande du XIIe siècle. Il possède encore aujourd’hui une basse-cour et une motte couronnée des vestiges d’un donjon anglo-normand typique : le _shell-keep_. De la même génération que le château d’Harcourt, Avrilly appartient à la grande famille des châteaux à motte de Normandie, dont Gisors est le principal représentant. Pour le confort des visiteurs, un parking est disponible sur le site ainsi qu’une buvette.

2€, à partir de 7 ans.

Découverte des ruines du château médiéval, forteresse emblématique de l’architecture militaire normande du XIIe siècle. Château d’Avrilly 24 rue des chênes, 27240 Avrilly-Chambois Chambois Avrilly Eure

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

