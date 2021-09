Vacquières Château de Lascaux Hérault, Vacquières Visite guidée du domaine viticole Château de Lascaux Vacquières Catégories d’évènement: Hérault

Présentation du domaine et de l’appellation avec point de vue sur la garrigue, puis visite commentée de la cave. Visite de la cuverie, du chai à barriques et de la ligne d’embouteillage. **Exceptionnellement à l’occasion des Journées du patrimoine, dégustation de moût de raisin depuis la cuve.** La visite se poursuit au caveau, un ancien prieuré du XIIe siècle, pour la dégustation des vins du domaine.

Visite exceptionnellement gratuite pour les Journées du patrimoine. Réservation obligatoire

Visite guidée de la cave : cuverie, chai, ligne d’embouteillage et dégustation exceptionnelle de moût de raisin depuis la cuve. Puis dégustation des vins dans un ancien prieuré du XIIe siècle. Château de Lascaux Route du Brestalou 34270 Vacquières Vacquières Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00

