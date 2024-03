Visite guidée du Domaine des Roches Blanches Domaine des Roches Blanches Le Pin, samedi 1 juin 2024.

Visite guidée du Domaine des Roches Blanches Le domaine des Roches Blanches est un parc du XIXe siècle et propose sur plus de 60 hectares une grande diversité d’ambiances et de paysages. 1 et 2 juin Domaine des Roches Blanches 5€, gratuit pour les -16 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:30:00+02:00

C’est un lieu de nature préservée qui est également un site classé au patrimoine national et a reçu le label des Jardins Remarquables en 2021. Les étangs, les prairies et les arbres centenaires aux essences variées se côtoient avec harmonie dans un aménagement de parc à l’anglaise.

Générations après générations le domaine poursuit son évolution en alliant préservation du patrimoine et développement durable.

Départs des visites à 10h00 et 15h00 précises.

Pendant une durée de 2h vous serez invités à parcourir le domaine en compagnie du propriétaire pour s’immerger dans l’histoire et les espaces remarquables qui composent ce site d’exception (les grandes praires, les abords de l’étang, l’ambiance des sous-bois et le jardin aux roses).

Pour en savoir plus: https://www.google.com/search?q=domaine+des+roches+blanches

Prévoir de bonnes chaussures,

Domaine des Roches Blanches Les Roches Blanches, 79140 Le Pin, France Le Pin 79140 L'Étang Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Ce parc agro-sylvo pastoral créé en 1850 sur 60 hectares vallonnés offre un remarquable point de vue sur la vallée de l'argent et le bocage. Il présente une collection de vieux arbres, tulipiers, cèdres, chênes, charmilles, étangs. Maison de maître, dépendances et granges complètent le domaine. Depuis 1975, les propriétaires ont renouvelé les boisements, restauré des bâtiments en gîtes. Des plantations de rosiers et plantes vivaces ont été réalisées dans la chartreuse et l'élevage bovin à l'herbe certifié Bio a été développé. Dans cette entité paysagère spécifique, les différentes fonctions cohabitent écologiquement et économiquement.

©NicolasMoreau