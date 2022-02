Visite guidée du Domaine des Roches Blanches Domaine des Roches Blanches, 4 juin 2022, Le Pin.

Visite guidée du Domaine des Roches Blanches

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Domaine des Roches Blanches

Le domaine des Roches Blanches est un parc du XIXe siècle et propose sur plus de 60 hectares une grande diversité d’ambiances et de paysages. Le Domaine des Roches Blanches est un site classé au patrimoine national et a reçu le label des Jardins Remarquables. C’est un lieu de nature préservée où les étangs, les prairies et les arbres centenaires aux essences variées se côtoient avec harmonie. Générations après générations le domaine poursuit son évolution en alliant préservation du patrimoine et développement durable. Les départs des visites sont prévus à 10h00 et 14h30. Pendant une durée de 2h vous serez invités à parcourir le domaine en compagnie du propriétaire. Prévoir de bonnes chaussures.

5€/personne (gratuit pour les moins de 16 ans)

Visite guidée de 2h avec le propriétaire pour tout connaitre de l’histoire et des richesses du domaine avec l’approche de la gestion du Paysage.

Domaine des Roches Blanches 79140, Le Pin, Deux Sèvres, Nouvelle-Aquitaine Le Pin L’Étang Deux-Sèvres



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T16:30:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T16:30:00