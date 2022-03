Visite guidée du domaine départemental de Méréville Domaine départemental de Méréville Le Mérévillois Catégories d’évènement: Essonne

Le Mérévillois

Visite guidée du domaine départemental de Méréville Domaine départemental de Méréville, 4 juin 2022, Le Mérévillois. Visite guidée du domaine départemental de Méréville

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Domaine départemental de Méréville Inscription obligatoire, nombre de places limité

Découvrez tous les secret du domaine départemental de Méréville et accédez exceptionnellement à certaines fabriques ! Domaine départemental de Méréville Rue Voltaire 91660 Méréville Le Mérévillois Méréville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:30:00 2022-06-04T12:30:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T16:00:00;2022-06-04T16:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:30:00 2022-06-05T12:30:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T16:00:00;2022-06-05T16:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Le Mérévillois Autres Lieu Domaine départemental de Méréville Adresse Rue Voltaire 91660 Méréville Ville Le Mérévillois lieuville Domaine départemental de Méréville Le Mérévillois Departement Essonne

https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-merevillois/

