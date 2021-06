Le Plessis-Sainte-Opportune Chapelle de Saint-Léger Eure, Le Plessis-Sainte-Opportune Visite guidée du domaine de Saint-Léger Chapelle de Saint-Léger Le Plessis-Sainte-Opportune Catégories d’évènement: Eure

**Visite guidée (45 min) à 14h, 15h30 et 17h** Vous découvrirez d’abord les façades de style classique du château construit vers 1640 et inscrit Monument Historique, puis le colombier au milieu du parc paysager à l’anglaise avec ses arbres centenaires, et enfin la chapelle de Saint-Léger (MH) récemment rénovée, dont les fondations remontent au XIe siècle. Visite guidée du domaine de Saint-Léger : le parc du château, la chapelle et le colombier Chapelle de Saint-Léger 10 rue de la chapelle, 27170 Le Plessis-Sainte-Opportune Le Plessis-Sainte-Opportune Eure

