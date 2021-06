Barsac Barsac Barsac, Drôme Visite Guidée du Domaine de Magord Barsac Barsac Catégories d’évènement: Barsac

Drôme

Visite Guidée du Domaine de Magord Barsac, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Barsac. Visite Guidée du Domaine de Magord 2021-07-15 18:30:00 18:30:00 – 2021-08-15 Magord Domaine de Magord – Vincent

Barsac Drôme Barsac EUR Découverte « Coeur des vignes », balade découverte du domaine, des méthodes de vinification et découverte d’un vin rouge de la vallée du Rhône autour d’une planche apéritive, avec point de vue surplombant le domaine. domainedemagord@orange.fr http://www.cavevincent.com/ Découverte « Coeur des vignes », balade découverte du domaine, des méthodes de vinification et découverte d’un vin rouge de la vallée du Rhône autour d’une planche apéritive, avec point de vue surplombant le domaine. dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Barsac, Drôme Autres Lieu Barsac Adresse Magord Domaine de Magord - Vincent Ville Barsac lieuville 44.72707#5.27476