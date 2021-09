VISITE GUIDEE DU DOMAINE DE LASCAUX Vacquières, 18 septembre 2021, Vacquières.

Vacquières Hérault Vacquières

Le Domaine de Lascaux vous invite à une visite guidée inédite du domaine pour les Journées du Patrimoine 2021 !

La visite débute par une présentation du domaine et de l’appellation avec point de vue sur la garrigue.

Elle se poursuit à la cave : visite de la cuverie, du chai à barriques et de la ligne d’embouteillage. Exceptionnellement, participez à une dégustation de moût de raisin directement à la cuve.

Nous vous accueillons ensuite au caveau, un ancien prieuré du XIIe siècle, pour la dégustation des vins du domaine.

Pourquoi déguster le moût de raisin ? Plus vraiment raisin mais pas encore vin, le moût est le jus extrait des baies non fermenté.

A la cave, nous dégustons régulièrement ce jus : cela nous permet de nous familiariser avec le profil du millésime et de piloter de manière optimale les étapes de la vinification : gestion des températures, pigeage, remontage, débourbage… Une dégustation essentielle pour le vigneron à laquelle nous vous convions !

Infos pratiques :

Visite gratuite pour tous à l’occasion des Journées du Patrimoine.

Date et horaires : Samedi 18 septembre à 10h, 14h et 16h.

Réservation obligatoire par tél au 04 67 59 00 08 ou par mail à info@chateau-lascaux.com

+33 4 67 59 00 08

