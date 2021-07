Dijon Dijon,ville d'art et d'histoire Côte-d'Or, Dijon Visite guidée du Dijon antique Dijon,ville d’art et d’histoire Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Dijon, ville d’art et d’histoire

Vestiges du castrum et de la voie romaine au parc de la Colombière, remploi de stèles funéraires, construction des premiers édifices chrétiens, anciennes villas romaines du centre-ville… Partez sur les traces des origines de Dijon ! Horaire des visites : 10h30 (samedi et dimanche) Durée : 1h Réservation obligatoire à partir du 8 septembre sur patrimoine.dijon.fr Lieu de départ provisoire, le lieu définitif sera communiqué à l’inscription. **Proposé par Dijon, Ville d’art et d’histoire** **Renseignement : 03 80 48 82 26 ou** [**[patrimoine@ville-dijon.fr](mailto:patrimoine@ville-dijon.fr)**](mailto:patrimoine@ville-dijon.fr) **Site internet :** **patrimoine.dijon.fr**

Nous vous remercions de vous munir de votre masque, de respecter les mesures de distanciation physique et d’appliquer les gestes barrières. En fonction de l’évolution sanitaire, l’activité pourra être modifiée ou annulée.

Découvrez l’histoire des origines de Dijon. Dijon,ville d’art et d’histoire Place de la Libération 21000 Dijon Dijon Côte-d’Or

