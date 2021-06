Issy-les-Moulineaux Le Cube Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Visite guidée du Cube Le Cube Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Venez au Cube pour redécouvrir nos parcours ludique et artistique ! En famille, avec des amis ou individuellement, retrouvez notre collection permanente et temporaire. Réservez votre créneau, vous pourriez bénéficier d’une heure d’immersion* dans l’art numérique. La visite sera animée par les médiateurs du Cube. Plus de détails : [c’est ici.](https://lecube.com/evenement/visite-guidee-du-cube/) La durée de la visite est indicative : elle dépendra de vos envies et de votre rythme ! **INFO PRATIQUES -** [**RÉSERVER**](https://lecube.com/evenement/visite-guidee-du-cube/) Mercredi de 15h30 – 16h30 | Jeudi de 17h30 – 18h30 | Samedi (sauf le dernier samedi de mois – remplacé par Visite & Atelier ) – 14h-15h **Tatif** : Gratuit sur inscription **Public** : Tout public

Gratuit sur inscription

Venez au Cube pour redécouvrir nos parcours ludique et artistique ! Le Cube 20 cours Saint-Vincent, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-08T15:30:00 2021-06-08T16:00:00;2021-06-09T17:30:00 2021-06-09T18:30:00;2021-06-12T14:00:00 2021-06-12T15:00:00;2021-06-15T15:30:00 2021-06-15T16:00:00;2021-06-16T17:30:00 2021-06-16T18:30:00;2021-06-22T15:30:00 2021-06-22T16:00:00;2021-06-23T17:30:00 2021-06-23T18:30:00;2021-06-29T15:30:00 2021-06-29T16:00:00;2021-06-30T17:30:00 2021-06-30T18:30:00;2021-07-03T14:00:00 2021-07-03T15:00:00;2021-07-06T15:30:00 2021-07-06T16:00:00;2021-07-07T17:30:00 2021-07-07T18:30:00;2021-07-10T14:00:00 2021-07-10T15:00:00;2021-07-13T15:30:00 2021-07-13T16:00:00;2021-07-14T17:30:00 2021-07-14T18:30:00;2021-07-17T14:00:00 2021-07-17T15:00:00;2021-07-20T15:30:00 2021-07-20T16:00:00;2021-07-21T17:30:00 2021-07-21T18:30:00;2021-07-24T14:00:00 2021-07-24T15:00:00

