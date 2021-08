Nyons Couvent Saint-Césaire Drôme, Nyons Visite guidée du couvent Saint-Césaire Couvent Saint-Césaire Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Nyons

Visite guidée du couvent Saint-Césaire Couvent Saint-Césaire, 19 septembre 2021, Nyons. Visite guidée du couvent Saint-Césaire

Couvent Saint-Césaire, le dimanche 19 septembre à 15:00

Visite guidée du Couvent St-Césaire (escalier monumental et grille en fer forgée), par François de Valence de l’association Histoire et Patrimoine du Nyonsais et des Baronnies (HPNB). Visite du couvent (escalier monumental et grille en fer forgée), par François de Valence. Couvent Saint-Césaire Place Jacques Martin Deydier, 26110 Nyons Nyons Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Nyons Autres Lieu Couvent Saint-Césaire Adresse Place Jacques Martin Deydier, 26110 Nyons Ville Nyons lieuville Couvent Saint-Césaire Nyons