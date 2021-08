Mâcon Couvent Saint-Antoine de Padoue Maison des associations Mâcon, Saône-et-Loire Visite guidée du Couvent Saint-Antoine de Padoue, maison des associations Couvent Saint-Antoine de Padoue Maison des associations Mâcon Catégories d’évènement: Mâcon

Propriétaire du bâtiment, la Ville a réalisé d’importants travaux de réhabilitation, afin de proposer aux associations mâconnaises un lieu convivial, fonctionnel et aux normes, tout en préservant son patrimoine historique. L’antenne locale du Cercle Généalogique de Saône&Loire, « Ceux du Mâconnais », présente l’ascendance de Lamartine et renseigne le public sur « comment débuter sa généalogie ».

Visites guidées

Cet ancien couvent franciscain, achevé en 1895, a été édifié sur l’emplacement de l’abbaye puis de l’église Saint-Étienne. Couvent Saint-Antoine de Padoue Maison des associations 78 rue des Épinoches 71000 Mâcon Mâcon Le Clos Saône-et-Loire

