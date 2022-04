VISITE GUIDÉE DU COUVENT DES URSULINES Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

Mayenne

VISITE GUIDÉE DU COUVENT DES URSULINES Château-Gontier-sur-Mayenne, 11 juillet 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne. VISITE GUIDÉE DU COUVENT DES URSULINES Place André Counord Office de tourisme Château-Gontier-sur-Mayenne

2022-07-11 11:00:00 – 2022-08-21 Place André Counord Office de tourisme

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne 3 3 EUR Découvrez dans le faubourg, le joyau architectural de la ville de Château-Gontier Bazouges, l’ancien Couvent des Ursulines fondé au XVIIe siècle, aujourd’hui devenu lieu privilégié de diffusion et de création artistique. Découverte du cloître, de l’église et du Théâtre. Visite guidée de l’ancien Couvent des Ursulines à Château-Gontier. tourisme@sud-mayenne.com +33 2 43 70 42 74 Découvrez dans le faubourg, le joyau architectural de la ville de Château-Gontier Bazouges, l’ancien Couvent des Ursulines fondé au XVIIe siècle, aujourd’hui devenu lieu privilégié de diffusion et de création artistique. Découverte du cloître, de l’église et du Théâtre. Place André Counord Office de tourisme Château-Gontier-sur-Mayenne

dernière mise à jour : 2022-03-16 par

Détails Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne, Mayenne Autres Lieu Château-Gontier-sur-Mayenne Adresse Place André Counord Office de tourisme Ville Château-Gontier-sur-Mayenne lieuville Place André Counord Office de tourisme Château-Gontier-sur-Mayenne Departement Mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-gontier-sur-mayenne/

VISITE GUIDÉE DU COUVENT DES URSULINES Château-Gontier-sur-Mayenne 2022-07-11 was last modified: by VISITE GUIDÉE DU COUVENT DES URSULINES Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne 11 juillet 2022 Château-Gontier-sur-Mayenne mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne