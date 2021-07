Nanterre MEGE - Mémoire de l'Electricité,du Gaz et de l'Eclairage public Hauts-de-Seine, Nanterre Visite guidée du conservatoire de la distribution de l’électricité, du gaz et de l’éclairage public en région parisienne MEGE – Mémoire de l’Electricité,du Gaz et de l’Eclairage public Nanterre Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

### Découverte du patrimoine industriel de la distribution en région parisienne de l’électricité, du gaz et de l’éclairage public au fil du temps. **Présentation de matériels anciens concernant la distribution de l’électricité, du gaz et de l’éclairage public en région parisienne.** Dans ses locaux à Nanterre, l’association MEGE (Mémoire de l’électricité du gaz et de l’éclairage public) conserve les matériels qui racontent l’histoire de la distribution du gaz et de l’électricité en région parisienne. Vous y découvrirez l’évolution des techniques et des matériels de distribution du gaz et de l’électricité, du XIXe siècle à aujourd’hui, une extraordinaire collection d’ampoules et de lanternes d’éclairage public, d’outils, de compteurs, des documents anciens, notamment sur la sécurité, ainsi que de nombreuses maquettes. Vous verrez les collections de matériels anciens qui ont été utilisés pour distribuer l’énergie électrique et gazière et éclairer les espaces publics et monuments ainsi que l’évolution au fil du temps des appareils de comptage pour l’électricité et le gaz. Enfin une exposition de nombreuses maquettes de véhicules utilisés par les distributeurs au cours des 70 dernières années vous sera présentée. Vous serez accompagnés, dans votre visite, par des électriciens et gaziers qui vous feront partager leur passion des métiers de la distribution.

Entrée libre avec inscription obligatoire par e-mail. Groupe de chaque visite limité à 20 personnes

visite guidée du conservatoire de l’association MEGE qui regroupe les matériels de distribution de l’électricité, du gaz et de l’éclairage public en région parisienne. MEGE – Mémoire de l’Electricité,du Gaz et de l’Eclairage public 131 rue du 1er mai 92000 Nanterre Nanterre Quartier du Petit Nanterre Hauts-de-Seine

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T10:30:00;2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T17:00:00

