Brion Château de Brion Brion, Yonne Visite guidée du colombier du château de Brion Château de Brion Brion Catégories d’évènement: Brion

Yonne

Visite guidée du colombier du château de Brion Château de Brion, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Brion. Visite guidée du colombier du château de Brion

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Brion

Colombier du château de Brion entièrement restauré en 2019 avec le concours de la Fondation du patrimoine. La visite sera commentée par les propriétaires du château. Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme de Joigny et du Jovinien (03 86 62 11 05). Attention : entrée par la rue du Colombier, portail vert.

Gratuit. Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme de Joigny et du Jovinien, 10 personnes maximum par visite

Venez découvrir le colombier du château de Brion. Château de Brion 89400 Brion Brion Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Brion, Yonne Autres Lieu Château de Brion Adresse 89400 Brion Ville Brion lieuville Château de Brion Brion