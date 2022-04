Visite guidée du coeur historique de Lourdes Lourdes Lourdes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lourdes Hautes-Pyrénées Découvrez Lourdes autrement ! Partez sur les traces de son passé : Sophie vous dévoile ses secrets… D’une ancienne nécropole romaine à ses places de marché, des vestiges médiévaux à ses fontaines, Lourdes ne manquera pas de vous surprendre. Visite guidée sur réservation uniquement. Durée : 2h Tarif : à partir de 15€ Billetterie prochainement à l’Office du Tourisme ou via les liens ci-dessous. sophie.barrere@pm.me +33 6 31 10 40 88 https://lapetitehistoire.org/ Lourdes

