Baume-les-Dames Baume-les-Dames Baume-les-Dames, Doubs Visite guidée du coeur historique de Baume les Dames Baume-les-Dames Baume-les-Dames Catégories d’évènement: Baume-les-Dames

Doubs

Visite guidée du coeur historique de Baume les Dames Baume-les-Dames, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Baume-les-Dames. Visite guidée du coeur historique de Baume les Dames 2021-07-06 – 2021-08-24

Baume-les-Dames Doubs EUR 4 Rendez-vous à l’Office de Tourisme chaque mardi en Juillet et Août à 10h30, pour découvrir, en visite guidée, le cœur historique de Baume les Dames. Outre les éléments architecturaux de caractère, la balade vous permettra de découvrir l’histoire de cette cité au fil des siècles ainsi que ses grands hommes ou bien encore ses anecdotes cocasses !

Tarif : 4€/personne – gratuit pour les moins de 12 ans. Rendez-vous à l’Office de Tourisme chaque mardi en Juillet et Août à 10h30, pour découvrir, en visite guidée, le cœur historique de Baume les Dames. Outre les éléments architecturaux de caractère, la balade vous permettra de découvrir l’histoire de cette cité au fil des siècles ainsi que ses grands hommes ou bien encore ses anecdotes cocasses !

Tarif : 4€/personne – gratuit pour les moins de 12 ans. dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Baume-les-Dames, Doubs Étiquettes évènement : Autres Lieu Baume-les-Dames Adresse Ville Baume-les-Dames