Mairie, le samedi 18 septembre à 14:00

Cette visite vous permettra de découvrir ce charmant petit village typiquement viticole, qui marque la transition entre la plaine et les premières garrigues du Pardailhan. Monsieur le Maire, Jean-Christophe Petit vous guidera à travers le village, l’église, l’ancienne école, les restes du château, remparts, le vieux four, l’épicerie.

Rdv devant la mairie, inscription obligatoire

Visite guidée du coeur du village de Villespassans. Mairie 5 rue du 25 Août 1944, 34360 Villespassans

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00

