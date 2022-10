L’Afrique du nord : épisode 1 Arles

2022-11-06 11:00:00 – 2022-11-06

Bouches-du-Rhne Arles Bouches-du-Rhône Pierrette Nouet, guide-conférencière, nous fait partager ses coups de cœur pour des grandes figures de l’histoire antique. Les coups de cœur vous invitent au voyage, à l’exploration, à la découverte sur terre et sur mer et même à la plongée sous-marine !



Pour cette saison, Pierrette Nouet vous emmène de la mer Noire à l’Afrique du Nord, tout en flânant le long du Nil. La fin de l’hiver sera célébrée avec une héroïne de la littérature : la flamboyante Salammbô de Flaubert.



Pierrette Nouet abordera la thématique de l’Afrique du Nord, une région turbulente face aux conquérants. Cette conférence se déroulera en 2 parties.



Informations pratiques

> Auditorium du musée



> Seconde conférence sur la thématique de l'Afrique du Nord le dimanche 4 décembre à 11h.

