le samedi 18 septembre à CPAM de l’Eure

Le cloître Saint-Taurin faisait partie d’un ensemble abbatial d’une grande importance, qui fut remanié plusieurs fois au fil des siècles. En déclin bien avant la Révolution, les bâtiments de l’institution sont confisqués par les révolutionnaires qui en font une salpêtrière. L’abbaye est restituée à l’évêché en 1802 pour y installer le Grand séminaire. Outre un cloître plusieurs fois reconstruit depuis le XIIIe siècle, l’ensemble des bâtiments date des XVIIIe et XIXe siècles, voire du XXe comme la chapelle. Abritant ensuite l’Ecole professionnelle, ils sont utilisés comme hôpital de l’arrière front durant la Première Guerre mondiale. Délaissés par l’Eglise dans les années 70, les bâtiments sont rachetés en 1974 par la CPAM qui y installe progressivement ses services.

Visite de 45 min

Visite guidée du cloître Saint-Taurin et des anciens bâtiments conventuels, chapelle datant de la Reconstruction, lavoir du début du XXe siècle CPAM de l'Eure 1 place Saint-Taurin, 27000 Evreux

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T10:45:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:45:00;2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T12:45:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:45:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:45:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:45:00

Catégories d'évènement: Eure, Évreux