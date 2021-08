Auros Abbaye Sainte-Marie-du-Rivet Auros, Gironde Visite guidée du cloître et du moulin au Rivet Abbaye Sainte-Marie-du-Rivet Auros Catégories d’évènement: Auros

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Abbaye Sainte-Marie-du-Rivet Gratuit, don libre lors de l’accueil des visiteurs. Visite en simultanée de l’abbaye et du moulin. Possibilité de faire les deux visites à des créneaux différents. Deux minutes de marche entre l’abbaye et le moulin.

Visite guidée et commentée du cloître et des lieux principaux de la vie de la communauté ainsi que du moulin situé sur le Beuve, à proximité de l’Abbaye. Abbaye Sainte-Marie-du-Rivet Lieu dit le Rivet, 33124 Auros Auros Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:00:00

