Visite guidée du cloître Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhne

Visite guidée du cloître Arles, 22 octobre 2022, Arles. Visite guidée du cloître

Cloître Saint Trophime Place De la Republique Arles Bouches-du-Rhne Place De la Republique Cloître Saint Trophime

2022-10-22 12:00:00 12:00:00 – 2022-11-06 12:45:00 12:45:00

Place De la Republique Cloître Saint Trophime

Arles

Bouches-du-Rhne Accompagnés d’une guide conférencière, vous serez captivé par l’histoire du cloître. Le cloître Saint-Trophime est au centre des bâtiments canoniaux de l’ancienne cité épiscopale. Pour découvrir le cloître et son histoire, suivez le guide et partez pour environ 30 minutes de visite. ot-arles@arlestourisme.com +33 4 90 18 41 20 http://www.arlestourisme.com/ Place De la Republique Cloître Saint Trophime Arles

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhne Autres Lieu Arles Adresse Arles Bouches-du-Rhne Place De la Republique Cloître Saint Trophime Ville Arles lieuville Place De la Republique Cloître Saint Trophime Arles Departement Bouches-du-Rhne

Arles Arles Bouches-du-Rhne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Visite guidée du cloître Arles 2022-10-22 was last modified: by Visite guidée du cloître Arles Arles 22 octobre 2022 Arles Bouches-du-Rhne Cloître Saint Trophime Place De la Republique Arles Bouches-du-Rhne

Arles Bouches-du-Rhne