### Profitez d’une visite guidée pour découvrir les galeries souterraines du citerneau achevé en 1887. Depuis les galeries souterraines, vous pourrez admirer l’impressionnant ouvrage en pierre de taille servant de réserve incendie depuis 1887, ainsi que les conduites et leurs vannes qui alimentaient le lavoir.

Gratuit. Entrée libre. Départ des visites en fonction du nombre de présence, ou toutes les demi-heures.

Le citerneau Grande rue, 88350 Trampot

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T12:00:00

