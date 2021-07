Elbeuf Cirque-théâtre d'Elbeuf Elbeuf, Seine-Maritime Visite guidée du Cirque-Théâtre d’Elbeuf Cirque-théâtre d’Elbeuf Elbeuf Catégories d’évènement: Elbeuf

Seine-Maritime

Visite guidée du Cirque-Théâtre d’Elbeuf Cirque-théâtre d’Elbeuf, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Elbeuf. Visite guidée du Cirque-Théâtre d’Elbeuf

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Cirque-théâtre d’Elbeuf

Découvrez ce lieu unique, patrimoine exceptionnel construit en 1892 et réhabilité en 2008, au fil d’une visite qui vous emmènera de la piste aux loges, en passant par les coulisses et l’arrière-scène. Au cours de ce parcours dans l’un des derniers cirques en dur de France, qui programme aujourd’hui la fine fleur du cirque contemporain, vous voyagerez dans le temps entre récit historique et plongée dans l’activité artistique actuelle du lieu. Par l’équipe du Cirque-Théâtre, accompagnée d’une guide conférencière le dimanche après-midi. Cirque-théâtre d’Elbeuf 2 rue Augustin Henry, 76500 Elbeuf-sur-Seine Elbeuf Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-18T20:00:00 2021-09-18T21:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T11:45:00 2021-09-19T12:45:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T15:45:00 2021-09-19T16:45:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00;2021-09-19T18:15:00 2021-09-19T19:15:00

Détails Catégories d’évènement: Elbeuf, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Cirque-théâtre d'Elbeuf Adresse 2 rue Augustin Henry, 76500 Elbeuf-sur-Seine Ville Elbeuf lieuville Cirque-théâtre d'Elbeuf Elbeuf