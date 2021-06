Thanvillé Thanvillé 67220, Thanvillé Visite guidée du circuit historique de Thanvillé Thanvillé Thanvillé Catégories d’évènement: 67220

Thanvillé

Visite guidée du circuit historique de Thanvillé Thanvillé, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Thanvillé. Visite guidée du circuit historique de Thanvillé 2021-07-01 – 2021-07-01

Thanvillé 67220 EUR L’histoire du village de Thanvillé vous sera contée par Francis, guide passionné. +33 3 88 57 11 69 L’histoire du village de Thanvillé vous sera contée par Francis, guide passionné.

Détails Catégories d’évènement: 67220, Thanvillé Étiquettes évènement : Autres Lieu Thanvillé Adresse Ville Thanvillé lieuville 48.32299#7.34581