Montbéliard Montbéliard Doubs, Montbéliard Visite guidée du circuit historique au château « Sur les pas des Wurtemberg » Montbéliard Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

Montbéliard

Visite guidée du circuit historique au château « Sur les pas des Wurtemberg » Montbéliard, 1 août 2021-1 août 2021, Montbéliard. Visite guidée du circuit historique au château « Sur les pas des Wurtemberg » 2021-08-01 11:00:00 – 2021-08-01 rue du château Musée du Château des Ducs de Wurtemberg

Montbéliard Doubs EUR Ce circuit vous invite à découvrir à travers les collections d’objets, de tableaux et de mobilier, l’histoire des Wurtemberg qui résidèrent au château pendant près de quatre siècles. > A 11h, au musée du Château. Places limitées. Gratuit (1ers dimanches du mois). Informations au 03 81 99 22 61 musees@montbeliard.com +33 3 81 31 87 80 Ce circuit vous invite à découvrir à travers les collections d’objets, de tableaux et de mobilier, l’histoire des Wurtemberg qui résidèrent au château pendant près de quatre siècles. > A 11h, au musée du Château. Places limitées. Gratuit (1ers dimanches du mois). Informations au 03 81 99 22 61

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Montbéliard Étiquettes évènement : Autres Lieu Montbéliard Adresse rue du château Musée du Château des Ducs de Wurtemberg Ville Montbéliard lieuville 47.50917#6.79896