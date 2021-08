Nantes Cine Bonne garde Loire-Atlantique, Nantes Visite guidée du Cinéma Bonne Garde Cine Bonne garde Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

La visite commencera par une histoire du batiment, une histoire de la programmation des origines à aujourd’hui, de la fonction du cinema dans le quartier. La visite se terminera avec une visite de la salle de projection avec 3 appareils: un 16 mm, un 35 mm, un numérique.

Sur inscription auprès de Nantes Tourisme. Nombre de places limité à 8 personnes par visite. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

visite d’une salle, des équipements et de sa programmation depuis 1928 Cine Bonne garde 20 rue frère Louis 44 000 Nantes Nantes Nantes Sud Loire-Atlantique

2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T09:45:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T10:45:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T11:45:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T12:45:00

