Jean-Pierre Lamotte de l’association Les Amis de l’Histoire vous propose de découvrir le “cimetière russe” de Sainte-Geneviève-des-Bois. Plus grande nécropole orthodoxe de l’immigration russe en-dehors de la Russie, il abrite de nombreuses tombes d’aristocrates, d’artistes ou de militaires russes !

Gratuit – Inscription obligatoire – 30 places

