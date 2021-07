Cahors Porte Saint-Michel Cahors, Lot Visite guidée du cimetière par Laure Courget, directrice du patrimoine Porte Saint-Michel Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Porte Saint-Michel, le dimanche 19 septembre à 10:00

Le site, bordant la seconde enceinte médiévale de Cahors, présente une végétation majestueuse et d’intéressants mausolées permettant de retracer l’histoire des grandes familles de Cahors.

Prévoir des chaussures adaptées à la marche

Découverte du cimetière du XIXe siècle. Porte Saint-Michel rue Emile-Zola, 46000 Cahors

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00

