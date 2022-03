Visite guidée du Cimetière Militaire de Pheasant Wood Musée de la Bataille de Fromelles Fromelles Catégories d’évènement: Fromelles

Musée de la Bataille de Fromelles, le dimanche 2 octobre à 15:00

Le Musée de la Bataille de Fromelles propose une visite guidée du cimetière militaire de Pheasant Wood. A cette occasion, les particularités d’un cimetière militaire sont évoquées et des portraits de soldats qui y sont inhumés sont racontés. A partir de 8 ans. Réservation conseillée Rendez-vous au Musée quelques minutes avant le début de la visite

Tarif : 2,5€ par personne

Découvrez l’histoire des soldats dont les corps ont été retrouvés lors des fouilles archéologiques à Fromelles en 2009. Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la Basse Ville, 59249 Fromelles Fromelles Nord

