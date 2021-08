Fromelles Musée de la Bataille de Fromelles Fromelles, Nord Visite guidée du Cimetière Militaire de Pheasant Wood Musée de la Bataille de Fromelles Fromelles Catégories d’évènement: Fromelles

Visite guidée du Cimetière Militaire de Pheasant Wood

Musée de la Bataille de Fromelles, le dimanche 3 octobre à 15:00

Avec notre médiatrice, découvrez l’histoire des soldats dont les corps ont été retrouvés lors des fouilles archéologiques à Fromelles en 2009. Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la Basse Ville, 59249 Fromelles Fromelles Nord

