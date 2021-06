Fromelles Musée de la Bataille de Fromelles Fromelles, Nord Visite guidée du Cimetière Militaire de Pheasant Wood Musée de la Bataille de Fromelles Fromelles Catégories d’évènement: Fromelles

le dimanche 18 juillet à 15:00

A l’occasion du 105e anniversaire de la bataille de Fromelles qui eût lieu les 18 et 19 juillet 1916, nous vous proposons de découvrir les histoires des soldats qui ont combattu ainsi que le cimetière militaire qui les accueille.

2,50 € par personne (Dans la limite des places disponibles). Sous réserve des conditions climatiques

Avec nos médiateurs, découvrez l’histoire de soldats dont les corps ont été retrouvés lors des fouilles archéologiques à Fromelles en 2009. Musée de la Bataille de Fromelles Rue de la Basse Ville, 59249 Fromelles Fromelles Nord

2021-07-18T15:00:00 2021-07-18T16:00:00

