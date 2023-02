Visite guidée du Cimetière du Père-Lachaise avec Thierry Le Roi CIMETIERE PERE-LACHAISE, 14 février 2023, PARIS.

Rdv. 10 min avant à la porte Gambetta Gratuit pour les moins de 12 ans. Rendez-vous à l’entrée du cimetière située rue des Rondeaux, à la porte dite GambettaAccès par le métro Gambetta (ligne n°3), entrée du cimetière à environ 50 mètres de la station de métro GambettaATTENTION : NE PAS Sortir à la station Père Lachaise !Présentez-vous une dizaine de minutes avant l’heure du départ. Conseil : portez des chaussures confortablesDéconseillé aux personnes à mobilité réduite.Les Nécroromantiques présentent :La visite guidée est enfin réinventée : découvrez le Père Lachaise avec Thierry Le Roi, l’homme qui réanime les cimetières ! Vivez la plus insolite des visites et l’unique visite One-man show de Paris.Ce conteur-comédien et spécialiste du site vous montrera des tombes insolites, évoquera des rituels étranges et vous rirez avec ses anecdotes inédites !Une visite spectacle décalée sans nulle comparaison ; bien ficelée, bourrée de rebondissements et pleine d’humour ; chaque tombe se transforme en un tableau vivant : Piaf, Balzac, Montand Signoret, Jim Morrison, Chopin, Annie Girardot et bien d’autres. Unanimement saluée par le public et les médias (invité de RTL France Inter France Info TF1 France 3). La seule visite officielle du Père Lachaise labellisée par l’Office du Tourisme de Paris.Le Figaro : ” Muet comme une tombe ? Sauf si on lui prête de la voix. Thierry Le Roi, star du Père Lachaise “Ouest France : ” Thierry Le Roi guide les vivants parmi les morts du Père Lachaise “Libération : ” Vêtu d’une veste multipoches, le panama crânement vissé sur la tête, Thierry Le Roi n’a pas tout à fait la dégaine passe-partout. Et il annonce la couleur dès l’entrée du cimetière : c’est à un ” safari nécropolitain ” dans le Père-Lachaise qu’il nous convie. “Le Parisien : ” Retrouvez les tombes stars avec Thierry Le Roi “Le Point : ” Son Père Lachaise, Thierry Le Roi le connaît sur le bout des doigts et essaie de le faire découvrir d’originale manière “Télérama : « Thierry Le Roi, guide officiel, a le verbe haut ! Les anecdotes fusent. Un guide enthousiaste et un public conquis ! » CIMETIERE PERE-LACHAISE

