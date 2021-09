Souchez cimetière du cabaret rouge rue carnot SOUCHEZ Pas-de-Calais, Souchez Visite guidée du cimetière britannique du Cabaret Rouge cimetière du cabaret rouge rue carnot SOUCHEZ Souchez Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Comité Historique de Souchez vous propose une visite inédite du cimetière britannique du Cabaret Rouge, à Souchez. La visite vous fera découvrir l’histoire de ce cimetière militaire monumental de la CWGC (Commonwealth War Graves Commission), le 3ème plus grand de France. Vous découvrirez l’organisation d’un cimetière militaire britannique, l’histoire des combats dans le secteur ainsi que des portraits de soldats enterrés dans le cimetière. Saviez-vous que le soldat inconnu canadien provient de ce cimetière ? Visite gratuite, places limitées.

A l'occasion des Journées européennes du patrimoine, le Comité Historique de Souchez vous propose une visite inédite du cimetière britannique du Cabaret Rouge, à Souchez.

