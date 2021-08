Les Houches Place de la mairie Haute-Savoie, Les Houches Visite guidée du Christ-Roi du Mont-Blanc Place de la mairie Les Houches Catégories d’évènement: Haute-Savoie

le dimanche 19 septembre à 14:00

De l’extérieur et de l’intérieur, découvrez les secrets autour de la construction de cette statue monumentale puis visitez l’exposition qui lui est consacrée au musée Montagnard ! Visite en collaboration avec l’association ” Dans l’temps “.

Sur inscription. Prévoir des chaussures de marche.

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:30:00

