Loir-et-Cher Boursay Visite guidée du chemin des trognes à Boursay. A l’orée du Perche, dans un paysage vallonné encore façonné par le bocage, haies, trognes, chemins creux, rivières, habitats dispersés marquent l’identité de ce territoire. Le chemin des trognes est bordé de 43 trognes monumentales érigées comme des sculptures. Créé en 2002, le sentier a ensuite été enrichi de jeunes arbres conduits en trognes pour rappeler les différentes essences et leurs usages selon les régions. Cette année sera inauguré l’Arboretrogne, un arboretum de trognes où seront montrées et expérimentées différentes tailles. Nous vous proposons une visite guidée de ces espaces, de ces savoir-faire et des ces usages paysans traditionnels et qui trouvent néanmoins toujours tout leur sens aujourd’hui… Dans le cadre du mois de la Biodiversité « Le 41 par Nature » nous organisons une visite guidée gratuite et tout public de l’Espace Naturel Sensible de Boursay, le Chemin des trognes. +33 2 54 80 92 01 https://www.maisonbotanique.com/ Vendôme Tourisme

