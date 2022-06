Visite guidée du chemin de la résistance Urbeis Urbeis Catégories d’évènement: 67220

Urbeis

Visite guidée du chemin de la résistance Urbeis, 1 janvier 2022, Urbeis. Visite guidée du chemin de la résistance Urbeis

2022-01-01 – 2022-07-20

Urbeis 67220 Le Souvenir Français de la Vallée de Villé vous propose une sortie accompagnée du chemin de la résistance. Ce sentier, reliant le Col d’Urbeis au Col de Noirceux, sur une dizaine de kilomètres, retrace le passé de ceux qui, pendant la seconde guerre mondiale, ont participé au passage de milliers de personnes désirant fuir le territoire allemand. Uniquement sur réservation à l’Office de Tourisme. Randonnée avec un fort taux de dénivelé, bons équipements nécessaires (chaussures de marche, bâtons). Le Souvenir Français de la Vallée de Villé vous propose une sortie accompagnée du chemin de la résistance. Ce sentier, reliant le Col d’Urbeis au Col de Noirceux, sur une dizaine de kilomètres, retrace le passé de ceux qui, pendant la seconde guerre mondiale, ont participé au passage de milliers de personnes désirant fuir le territoire allemand. Uniquement sur réservation à l’Office de Tourisme. Randonnée avec un fort taux de dénivelé, bons équipements nécessaires (chaussures de marche, bâtons). Urbeis

dernière mise à jour : 2022-05-21 par

Détails Catégories d’évènement: 67220, Urbeis Autres Lieu Urbeis Adresse Ville Urbeis lieuville Urbeis Departement 67220

Urbeis Urbeis 67220 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/urbeis/

Visite guidée du chemin de la résistance Urbeis 2022-01-01 was last modified: by Visite guidée du chemin de la résistance Urbeis Urbeis 1 janvier 2022 67220 Urbeis

Urbeis 67220