Église Notre-Dame, le samedi 18 septembre à 14:00

Les 14 toiles du Chemin de Croix de Gustave Moreau attendent le visiteur depuis 1863 au sein de l’église Notre-Dame de Decazeville. Après une introduction à l’œuvre, les 14 toiles sont commentées, une à une, pour mieux comprendre le travail de l’artiste et déceler ce qui font de ces 14 toiles une œuvre inestimable !

Rdv à l’église

14 toiles de l’artiste du symbolisme en France, longtemps ignorées, aujourd’hui reconnues comme une œuvre d’art majeure de son époque. Église Notre-Dame Place Wilson, 12300 Decazeville Decazeville Aveyron

