Partez à la découverte du château avec notre guide. L’occasion pour vos enfants de découvrir la vie de château au XVIIIème siècle. Durant la visite des énigmes devront être résolues afin de trouver l’œuf d’or qui a été caché dans le château. Vos enfants travailleront ainsi l’esprit d’équipe, la réflexion, l’observation et apprendront des notions historiques. A l’issue de la visite vos enfants participeront à l’atelier de Pâques. Au programme, la décoration de boîtes à œufs qui leur sera très utile pour récupérer leur butin lors de la grande chasse aux œufs du château, qui aura lieu le lundi de Pâques 18 avril, ou pour une chasse que vous aurez organisée chez vous. Sur réservation : [resachateaudarcelot@gmail.com](mailto:resachateaudarcelot@gmail.com)

Sur réservation, 6 euros par adulte et 14 euros par enfant

Visite guidée du château sur la piste de l’oeuf d’or et atelier de Pâques Château d’Arcelot 2 rue de champs rosé 21310 Arceau Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T10:00:00 2022-04-06T12:00:00;2022-04-06T14:00:00 2022-04-06T17:00:00;2022-04-13T10:00:00 2022-04-13T12:00:00;2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T17:00:00

