Marseille Château Saint-Victor Bouches-du-Rhône, Marseille Visite guidée du Château Saint-Victor Château Saint-Victor Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Visite guidée du Château Saint-Victor Château Saint-Victor, 19 septembre 2021, Marseille. Visite guidée du Château Saint-Victor

le dimanche 19 septembre à Château Saint-Victor Inscription obligatoire, se munir d’une pièce-d ‘identité (début des inscriptions le 1er Septembre à l’Office ou par téléphone) – Nombre de places limité – Le port du masque et le respect des gestes barrières sont obligatoires

Visite guidée à la découverte d’un lieu confidentiel, exceptionnellement ouvert au public dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2021 Château Saint-Victor 142 Rue du Commandant Rolland, 13008 Marseille Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T10:30:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Château Saint-Victor Adresse 142 Rue du Commandant Rolland, 13008 Marseille Ville Marseille lieuville Château Saint-Victor Marseille