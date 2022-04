Visite guidée du Chateau-musée Grimaldi Château-musée Grimaldi Cagnes-sur-Mer Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Château-musée Grimaldi, le samedi 14 mai à 19:30 Sur inscription, Dans la limite des places disponibles

Visite commentée du Chateau-musée Grimaldi, présentation de son histoire, son architecture et ses collections Château-musée Grimaldi Haut de Cagnes Place du Château, 06800 Cagnes-sur-Mer, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d’azur, France Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes

2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T20:30:00

