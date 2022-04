Visite guidée du château médiéval de Bricquebec

Visite guidée du château médiéval de Bricquebec, 17 juillet 2022, . Visite guidée du château médiéval de Bricquebec

2022-07-17 – 2022-07-17 Visite découverte de la forteresse du Chevalier au Vert-Lion et plonger à l’époque romaine avec un guide conférencier du Pays d’art et d’histoire , 2 visites chaque dimanche du 10 juillet au 10 septembre 2022.

. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville