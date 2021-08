Barbezieux-Saint-Hilaire Château de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire, Charente Visite guidée du château médiéval de Barbezieux Château de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire Catégories d’évènement: Barbezieux-Saint-Hilaire

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Barbezieux

### Visite découverte sous format court afin d’appréhender les grandes lignes de son histoire et ses occupations au fil des siècles. Suivez le guide pour retracer les temps forts de l’histoire de ce château médiéval, ses caractéristiques architecturales et ses différentes occupations au fil des siècles.

Gratuit. Visites de 30 minutes. Départ régulier. Groupe limité à 18 personnes. Réservation conseillée sur https://www.sudcharentetourisme.fr/ ou 05.45.78.91.04. Mesures sanitaires en vigueur à respecter (port du masque à partir de 11 ans)

Château de Barbezieux Place de Verdun, 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

