Balade racontée du bourg de Mauléon, capitale de la province basque de la Soule. Vous découvrirez l'histoire des Hirondelles, ces jeunes filles venues de Navarre et d'Aragon, pour travailler dans les usines d'espadrilles.Son château-fort, dont les premiers murs datent du XIIe siècle, offre un point de vue incontournable sur la cité et la vallée du Saison. Si vous tendez l'oreille, il vous expliquera comment il a failli disparaître sous le règne de Louis XIII !Réservation obligatoire. Visite assurée partir de 4 personnes inscrites. Durée 1h30.

