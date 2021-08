Lembach Lembach Bas-Rhin, Lembach Visite guidée du château fort de Fleckenstein Lembach Lembach Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Lembach

Visite guidée du château fort de Fleckenstein Lembach, 19 septembre 2021, Lembach. Visite guidée du château fort de Fleckenstein 2021-09-19 – 2021-09-19

Lembach Bas-Rhin Lembach Dans le cadre des journées du patrimoine, découvrez le château de Fleckenstein, château de montagne par excellence !

On le définit comme un phénomène de la nature, un vaisseau naviguant au-dessus des cimes, le château du baron perché, … tout au château de Fleckenstein fait référence à sa verticalité. La guide lèvera avec vous les yeux pour mieux découvrir ses secrets et vous emmènera au cœur du rocher jusqu’au sommet convoité à 30m au-dessus de la basse-cour. Ouvrez grand les mirettes, prenez votre souffle et partez à la conquête du logis des seigneurs de Fleckenstein ! [Journées européennes du patrimoine] Découvrez la forteresse de Fleckenstein, château de montagne par excellence au cours d’une visite guidée. +33 3 88 94 28 52 Dans le cadre des journées du patrimoine, découvrez le château de Fleckenstein, château de montagne par excellence !

+33 3 88 94 28 52